ЦБ: Вероятность достижения цели по инфляции в 4% даже при возникновении шоков повысилась

Повысилась вероятность достижения цели по инфляции в 4% в 2017 г., даже несмотря на возможное возникновение неблагоприятных шоков, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

«В целом инфляция в марте ниже, чем мы прогнозировали. Это в том числе связано с обильным предложением плодоовощной продукции после хорошего урожая, в том числе в личных подсобных хозяйствах. Плюс развитие тепличных хозяйств. Это повышает вероятность достижения цели в 4% в этом году даже при возникновении неблагоприятных шоков», - сказал он.

Дмитриев отметил, что рост цен на продовольствие был нехарактерно низким для марта. Так, ряд продуктов питания подешевели даже без поправки на сезонность: мясо, сахар, яйца, крупы, макароны. Фрукты и овощи подорожали лишь на 0,3%. «Если сделать поправку на сезонность, это означает их удешевление на 1,1%», - добавил он.

В то же время он обратил внимание на сильное удорожание с начала текущего года автомобильного бензина, что связано с ростом цен производителей из-за повышения мировых цен на нефть. При этом рост цен на другие непродовольственные товары в марте был умеренным.

Инфляция в России в марте 2017 г. резко замедлилась до рекордно низких для этого месяца 0,1% с 0,2% в феврале, 0,6% в январе и 0,4% в декабре, ноябре и октябре 2016 г. Как следовало из данных Росстата, за январь - март 2017 г. цены выросли на 1%. Годовая инфляция в марте снизилась до 4,3% с 4,6% в феврале, 5,0% в январе и 5,4% в декабре.