Годовая инфляция в России может опуститься ниже 4% в апреле – мае – ЦБ

Годовая инфляция в России может опуститься ниже 4% в апреле – мае 2017 г. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка России «О чем говорят тренды».

«Темпы роста потребительских цен в марте и в I квартале 2017 г. оказались значительно ниже уровня, в годовом выражении соответствующего целевому, в том числе благодаря действию временных факторов, которое может продлиться во II квартале, приведя к замедлению годовой инфляции ниже 4% в апреле - мае», - говорится в бюллетене.

Во втором полугодии действие временных благоприятных факторов может закончиться, инфляция начнет расти, что приведет к рискам превышения целевого уровня в 2018 г.

Основной задачей ЦБ в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 г.

При этом рост российской экономики в I квартале может составить 0,5%, во II-III кварталах - по 0,6% с очищенной сезонностью в квартальном выражении.

Февральская оценка роста ВВП России в I квартале составляла 0,6%, а во II квартале - 0,8%. «Модельные оценки ранее завышали динамику ВВП в ближайшие кварталы под влиянием оптимистичных значений опережающих индикаторов и теперь корректируются в сторону более реалистичных значений по мере поступления новых статистических данных», - говорится в документе.