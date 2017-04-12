Недельный рост цен в России сохранился на уровне 0,1%

Инфляция в России с 4 по 10 апреля составила 0,1%, сообщил в среду Росстат.

Цены растут на 0,1% вторую неделю подряд на фоне ускорения роста цен на плодоовощную продукцию. До этого две недели подряд цели оставались стабильными.

За последние девять недель нулевая инфляция в России фиксировалась пять раз, четыре раза цены росли по 0,1%.

В марте 2017 г. на фоне укрепления рубля в начале года инфляция составила минимальные 0,1% для этого месяца за всю историю наблюдения с 1991 г. В годовом выражении инфляция в марте снизилась до 4,3% с 4,6% в феврале, 5,0% в январе и 5,4% в декабре.

Исходя из среднесуточных цифр в начале апреля 2017 г. и 2016 г. (тогда рост цен за 11 дней апреля составлял 0,015%), инфляция в годовом выражении по состоянию на 10 апреля осталась практически на том же уровне в 4,3%, что и на конец марта. Таким образом, годовая инфляция лишь на 0,3 п. п. выше таргета ЦБ в 4%.

С начала месяца инфляция к 10 апреля составила 0,1%, с начала года - 1,1%.