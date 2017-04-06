Инфляция в марте оказалась самой низкой за 26 лет – Росстат

Инфляция в марте 2017 г. резко замедлилась до рекордно низких для этого месяца 0,1% с 0,2% в феврале, 0,6% в январе и 0,4% в декабре, ноябре и октябре 2016 г., следует из данных Росстата, опубликованных в среду.

За январь - март 2017 г. цены выросли на 1%.

Столь низкой инфляция в марте не была за все время наблюдения с 1991 г. До этого минимальный показатель был зафиксирован в марте 2013 г. – 0,3%.

В марте 2016 г. инфляция равнялась 0,5%. Поэтому в годовом выражении инфляция в марте 2017 г., по данным Росстата, снизилась до 4,3% с 4,6% в феврале, 5% в январе и 5,4% в декабре.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в марте составил 100,2% (в марте 2016 г. - 100,6%), в годовом выражении - 104,5 % (108,0%).