МВФ ожидает в Венесуэле инфляцию в 720% по итогам года

Уровень инфляции в Венесуэле по итогам 2017 г. может составить 720%, а в 2018 г. показатель может достигнуть 2000%. Такие данные приведены в новом прогнозно-аналитическом докладе Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики.

Эксперты МВФ считают, что Венесуэла по-прежнему будет переживать большие экономические трудности и «сталкиваться с серьезными ограничениями в области импорта товаров». Экономика страны может сократиться на 7,4%, а уровень безработицы вырастет с 21,2 до 25,3%. В 2016 г., по данным Центробанка республики, инфляция в Венесуэле составила 800%.

В результате существенного роста уровня цен власти провели очередную замену денежных знаков. До декабря 2016 г. самой крупной купюрой в стране были 100 боливаров, на данный момент поступили банкноты номиналом в 500, тысячу, две, три, пять, десять и двадцать тысяч боливаров.