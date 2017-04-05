Венесуэльская оппозиция находит новые способы общения с согражданами

28-летнему депутату Хуану Рекесенсу сторонник президента рассек бровь, пришлось наложить 56 швов. «Это часть работы», – говорит депутат (на фото: столкновения в Каракасе 4 апреля)

Лишенные возможности принимать законы и появляться в СМИ, депутаты идут в метро и торговые центры, перекрывают автомагистрали

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник вывел на улицы Каракаса тысячи солдат и полицейских, чтобы разогнать организованный оппозицией марш протеста. Он усиливает давление на политических противников спустя всего несколько дней после попытки лишить парламент страны законодательных полномочий.

Солдаты национальной гвардии, вооруженные автоматическим оружием, перекрыли основные въезды в столицу, а полиция начала возводить баррикады. В результате организованный депутатами от оппозиции марш быстро превратился в беспорядки и столкновения с полицией.

Венесуэльцы, возмущенные дефицитом продовольствия и гиперинфляцией, уже не первый раз выходят на массовые акции протеста. Но напряжение растет. В этот раз сотни молодых людей начали бросать в полицейских камни и бутылки, те ответили слезоточивым газом и водометами.

Несколько полицейских получили ранения, а депутатам в какой-то момент пришлось защищать солдат от разъяренной толпы. Один из протестующих в ходе беспорядков получил огнестрельное ранение.

«Протесты не организуют, сидя за столом. Лидеры оппозиции находятся здесь, показывают пример гражданского сопротивления», – говорит молодой депутат от оппозиции Мигель Пизарро. Он не испугался града камней и слезоточивого газа и попытался выступить посредником между полицией и участниками марша.