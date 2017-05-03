ВБ предоставит Украине заем на $150 млн - ТАСС

Всемирный банк намерен предоставить Украине новый заем на $150 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленных источников в банке. Такое решение было принято 2 мая на заседании совета директоров организации.

Заем предоставляется Экспортно-импортному банку Украины под суверенные гарантии Киева. Ранее Укрэксимбанк сообщал, что цель данного проекта - расширение доступа к долгосрочному финансированию для «экспортно ориентированных малых и средних предприятий». Изначально проект предполагалось утвердить по упрощенной процедуре, без обсуждения, 31 марта, но в итоге проект обсуждался в обычном порядке.

Ранее стало известно, что США намерены сократить объем предоставляемой финансовой помощь Украине на 2018 финансовый год на 68,8% – с $570 940 до $177 880.