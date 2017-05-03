Минфин однозначно выступает за цену отсечения в бюджетном правиле в $40 за баррель

Минфин России подтвердил свою приверженность позиции установить цену отсечения в новом бюджетном правиле в $40 за баррель, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

«Это наиболее взвешенная цена с точки зрения рисков для бюджета, курса рубля и возможных изменений стоимости сырья на мировых рынках», - сказал Силуанов.

Министр отметил, что желание увеличить объем бюджетных расходов за счет повышения цены отсечения приведет к хрупкости бюджетной конструкции, усилению ее зависимости от внешней конъюнктуры, давлению на курс рубля и, в конечном счете, к большим рискам для инвесторов, желающих вести бизнес в России.