Медведев утвердил критерии создания ТОР в моногородах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил критерии создания ТОР на территориях моногородов. Документ был внесен Министерством экономического развития России.

«Установлены критерии создания ТОР на территориях моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, и моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией», – говорится на сайте правительства.

Также внесены изменения в требования к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами ТОР на территориях моногородов.