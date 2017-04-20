Дмитрий Медведев всех удивил налоговой льготой

Правительство предлагает ввести общую инвестиционную льготу для всех компаний, вкладывающих в модернизацию, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в Госдуме: налог на прибыль снизится с 20 до 5%. Чтобы получить льготу, компании должны направлять деньги на реконструкцию и модернизацию оборудования и производства, объяснил он, тема уже обсуждалась с президентом.

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