Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Премьера льготы

Дмитрий Медведев всех удивил налоговой льготой

Она может лишить регионы доходов и инструмента конкуренции
  • Елизавета Базанова,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перевернул представления чиновников о государственной поддержке экономики
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перевернул представления чиновников о государственной поддержке экономики
Natalia Kolesnikova / AP

Правительство предлагает ввести общую инвестиционную льготу для всех компаний, вкладывающих в модернизацию, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в Госдуме: налог на прибыль снизится с 20 до 5%. Чтобы получить льготу, компании должны направлять деньги на реконструкцию и модернизацию оборудования и производства, объяснил он, тема уже обсуждалась с президентом.

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