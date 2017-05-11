ЦБ снижает ставку «маленькими шагами», чтобы не повышать ее при форс-мажоре – Набиуллина

Банк России предпочитает смягчать денежно-кредитную политику постепенно, чтобы не пришлось разворачивать ставку вспять в случае форс-мажора, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В марте ЦБ на фоне замедляющейся инфляции впервые за полгода снизил ключевую ставку - с 10% до 9,75%. На заседании 28 апреля совет директоров ЦБ одобрил более агрессивный шаг, снизив ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.

По словам Набиуллиной, равновесный уровень ставки при инфляции на уровне 4% эксперты ЦБ оценивают в 6,5-6,75%. «Таким образом, пространство для смягчения ДКП до номинального нейтрального уровня по-прежнему есть. Его темпы не предопределены. Банк России предпочитает постепенность в своей политике», - заявила она в письменном интервью вестнику компании EM, специализирующейся на PR и IR-услугах.

«Лучше двигаться вниз маленькими шагами, чем существенно снижать ставку и потом, в случае непредвиденного шока, опять повышать ее», - отметила Набиуллина.