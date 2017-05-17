Минфин намерен увеличить траты по секретной статье на 25 млрд рублей

Министерство финансов России намерено увеличить расходы на отдельные субсидии юрлицам и межбюджетные трансферты регионам, пишет RNS. Эти траты идут в бюджете по секретной статье. Согласно поправкам в закон о бюджете на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг. такие расходы могут увеличить почти на 25 млрд руб. — с 169,3 млрд до 194,25 млрд руб.

«В 2017 г. согласно приложению 37 (секретно) к настоящему федеральному закону предоставляются в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в пределах поступления доходов федерального бюджета согласно приложению 38 (секретно) к настоящему федеральному закону в объеме до 169 308 143 900 руб.», — приводит агентство действующий закон о бюджете.