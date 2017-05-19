Минэкономразвития подготовило первую версию плана роста экономики до 2025 года

Заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев сообщил, что ведомство уже подготовило первую версию плана роста российской экономики до 2025 г. «Да, она уже готова», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. Замминистра не стал уточнять, передана ли она президенту.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что план по ускорению экономического роста должен обеспечивать предсказуемость экономических условий как для ведения бизнеса в России, так и для жизни граждан. Ключевым фактором для ускорения темпов роста должна стать тема увеличения производительности труда.

В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев представил несколько основных направлений плана. Главными целями будут обеспечение стабильности макроэкономической динамики и системы налоговых платежей, повышение эффективности в сфере занятости и создание умной экономики.