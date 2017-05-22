Медведев: ВВП вырастет «под 2%» в 2017 году

Рост ВВП России в 2017 г. составит порядка 2%, заявил в понедельник журналистам в Стамбуле премьер-министр Дмитрий Медведев. В Турции Медведев провел переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, по итогам которых подписал совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле.

Медведев напомнил, что план действий правительства до 2025 г., представленный в пятницу президенту Владимиру Путину, ставит цель «в перспективе 19-20 годов выйти на темпы роста российской экономики выше среднемировых». «Такая цель достижима. Мы исходим из того, что и в этом году рост будет под два процента», - сказал Медведев.

"Для этого надо принять ряд мер, которые в этом плане и изложены. В самых разных областях. Это и инвестиционная сфера, и инновации, и вложения в высокотехнологичную экономику", - заявил премьер.

«Необходимо еще окончательно досогласовать эти мероприятия, у президента запланирован целый ряд обсуждений этих вопросов. Включая экспертизу, которые проводили экспертные организации, - отметил российский премьер. - Надеюсь, что в ближайшее время эта работа будет доведена до конца».

На минувшей неделе МВФ спрогнозировал для России рост экономики в 2017 г. на 1,4%: это обусловлено более высокими ценами на нефть и стабилизацией финансовых условий. В дальнейшем без реформ рост будет пониженным – приблизительно 1,5% из-за структурных ограничений (демографических и технологических) и санкций, которые сдерживают потенциал роста инвестиций, оценивают в МВФ.

Прогноз Минэкономразвития России оптимистичнее: рост ВВП на 2% в 2017 г., на 1,5-2,5% – в 2018-2020 гг.