Правительство внесло в Госдуму проект поправок в бюджет 2017 года

В Госдуму внесен законопроект о поправках в бюджет 2017 г., предусматривающий сокращение дефицита с 3,2% ВВП до 2,1% ВВП. Соответствующее распоряжение подписал 24 мая премьер-министр Дмитрий Медведев.

Доходы бюджета увеличиваются на 1,191 трлн руб. до 14, 68 трлн руб. с 13,49 трлн руб., при этом увеличивается доля нефтегазовых доходов. Объем расходов увеличивается на 361,8 млрд руб. до 16,60 трлн руб. с 16,24 трлн руб.

Дефицит, таким образом, составит 1,92 трлн руб., действующим законом о бюджете он предусмотрен в размере 2,75 трлн руб.

В проекте поправок, опубликованном ранее на официальном портале раскрытия готовящихся нормативно-правовых актов, также предусматривалось увеличение прогнозируемого объема ВВП до 92,190 трлн руб. с 86,806 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,1% ВВП.

Прогнозируемый уровень инфляции на 2017 г. предложено зафиксировать на уровне 3,8% вместо 4,0%. Прогноз цены на нефть повышен до $45,6 с $40 за баррель.