Реальные доходы населения в апреле упали до уровня 2009 года – ВЭБ

Реальные доходы населения продолжают снижаться и в апреле достигли уровня 2009 г., говорится в ежемесячном обзоре Внешэкономбанка. «Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в I квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 г.», — приводится в докладе комментарий главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача.

По его словам, «устойчивость дальнейшего роста экономики будет зависеть от того, как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств».

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения России в апреле упали на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 г. после снижения на 2,3% в марте, падения на 3,8% в феврале, роста на 8,0% в январе. За январь-апрель снижение доходов в реальном выражении составило 2,2%.