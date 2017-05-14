Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин считает, что реальные доходы россиян, снизившиеся в результате кризиса, сейчас восстанавливаются. Об этом он заявил на встрече с президентом Чехии Милошем Земаном в рамках международного форума «Один пояс, один путь» в Китае.

Путин отметил, что отношения России и Чехии продолжают развиваться, в частности товарооборот в начале года вырос более чем на 44%. Земан со своей стороны отметил рост числа российских туристов в Чехии.

«Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились у нас, к сожалению, в результате кризиса. Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», — сказал Путин.

По словам президента, сегодняшнюю встречу с чешским коллегой стоит воспринимать как часть подготовки визита Земана в Россию в ноябре текущего года.