Индексация зарплат может коснуться 5,8 млн бюджетников, не охваченных «майскими указами»

Почти 6 млн работников бюджетной сферы не охвачены «майскими указами» президента России от 2012 г. об увеличении зарплат к 2018 г. Из них 1,9 млн человек заняты в федеральных учреждениях и 3,9 млн человек - в учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

В среду президент Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, на которых не распространялись майские указы. Президент попросил правительство в ближайшее время проработать этот вопрос и предоставить ему возможные предложения.

«Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы. У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет», – заявил он. Путин подчеркнул, что индексация должна быть проведена «с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов».

Президент добавил, что в целом майские указы в части повышения зарплат бюджетников выполняются, несмотря на то что в некоторых субъектах с реализацией этих задач возникают и трудности.