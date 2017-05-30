Титов: «Столыпинский клуб» против увеличения пенсионного возраста

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, возглавляющий экспертную группу «Столыпинский клуб», заявил, что его единомышленники против увеличения пенсионного возраста.

«Мы, "Столыпинский клуб", считаем, что те материальные, финансовые выгоды, которые мы получаем от продления, увеличения пенсионного возраста, никоим образом не компенсируют негативный социальный эффект для нашего общества», - сказал он после совещания у президента, на котором обсуждалась подготовка долгосрочной стратегии социально-экономического развития России.

По его словам, прежде необходимо решить проблему продолжительности жизни граждан. «Мы считаем, что мы до этого еще не дошли, у нас сегодня печальная статистика по продолжительности жизни, и пока мы ее не нарастим, говорить о повышении пенсионного возраста, по нашему мнению, рано», - заявил он.