Силуанов видит задачу Минфина в обеспечении стабильности бюджета в любых условиях

Деньги у государства есть, но важно следить за качеством расходов и задача Минфина - обеспечить стабильность госбюджета при любых условиях. Как передает ТАСС, это на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр финансов Антон Силуанов. «Будь то внешние экономические изменения, цены на нефть, будь то санкции. Мы не должны на это обращать внимание, мы должны смотреть котировки цен на биржах», - подчеркнул он.

«Правило бюджетное и баланс на уровне $40 за баррель для того, чтобы база была создана и понятны были условия. Важно качество расходов. Деньги точно есть», - сказал министр.

Главным условием стабильности экономики он считает системные изменения и структурные реформы.