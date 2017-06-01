Минтруд внес в правительство законопроект о продлении программы маткапитала до 2023 года

Минтруд внес в правительство законопроект о продлении программы материнского капитала до 2023 г. При этом документ еще не согласован с экономическим блоком. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

«Мы свою позицию не меняли. Я буквально вчера внес в правительство проект закона по этому поводу», - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, речь идет о продлении программы маткапитала с 2018 по 2023 г.

Топилин также сказал, что законопроект еще не согласован с Минфином и Минэкономразвития, «потому что у коллег есть предложение это реформировать». «Я лично считаю, что мы не должны ее переформатировать. Мы и так постоянно что-то меняем, добавляем какие-то опции», - пояснил министр.

Топилин поддерживает предложение руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина использовать маткапитал для решения проблем семей с низким доходом. «Я бы дал возможность семьям, у которых доходы ниже среднедушевого дохода в регионе, скажем, ниже 20 000 руб., из материнского (семейного) капитала, при возрасте ребенка от полутора до трех лет, и если он не ходит в ясли, 7 или 10 000 руб. в месяц брать деньгами», - уточнил он.