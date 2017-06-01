Греф: российская экономика должна выходить на темпы роста в 6-6,5% в год

Экономический рост России должен достигать 6-6,5% в год, чтобы выйти из тренда отставания. Такое мнение в интервью телеканалу НТВ высказал предправления Сбербанка Герман Греф.

«В районе 3-4% если мы останемся, то мы будем в тренде отставания. Нужно понимать, что с нашим уровнем экономического развития нам нельзя иметь экономический рост ниже 6-6,5%. Я бы сказал, что это минимум наших амбиций как страны для того, чтобы догонять. С темпом роста два, три, даже четыре процента мы не будем догонять. Мы будем сохранять сегодняшний разрыв», - сказал он, отвечая на вопрос, какой уровень экономического роста необходим России.

По оценке Минэкономразвития, ВВП России в апреле 2017 г. вырос на 1,4% в годовом выражении. При этом Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2017 г. составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 руб. за 1 доллар. Как заявлял руководитель министерства Максим Орешкин, во втором полугодии 2017 г. рост российской экономики в годовом выражении может превысить 2%.