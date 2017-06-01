Путин рассчитывает, что к концу года инфляция в России будет ниже 4%

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что к концу года инфляция в России будет ниже 4%.

«Уже сейчас инфляция составляет порядка 4,1% в годовом выражении, рассчитываем, что по итогам года этот показатель будет ниже целевого ориентира в 4%», - заявил он на встрече с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.

Президент добавил, что Банк России постепенно снижает ключевую ставку, также уменьшаются ставки по банковским коммерческим кредитам. «Расширяются возможности бизнеса для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов», - добавил он.

«В целом экономика российская вышла на положительную динамику, как вы знаете, - подчеркнул глава государства. - ВВП растет уже третий квартал подряд». Путин заметил, что это происходит на фоне далеко не самой благоприятной ситуации на мировых рынках. «Ситуация (на этих рынках), к сожалению, меняется очень медленно», - констатировал он. По словам Путина, все это означает, что «мы стали все меньше зависеть от переменчивой внешней конъюнктуры, а главное - начали работать новые драйверы, факторы развития».

Президент также подчеркнул, что власти уделяют особое внимание улучшению инвестиционного климата. «Проводим сбалансированную, ответственную макроэкономическую политику», - заявил он.