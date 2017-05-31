Клепач: инфляция по итогам года может составить 3,6–3,8%

Инфляция в России по итогам 2017 г. может составить 3,6-3,8%. Такой прогноз озвучил ТАСС заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин предположил, что с учетом пролонгации соглашения ОПЕК и стран вне ОПЕК инфляция в России по итогам года может составить 2,7%.

Клепач не согласился с такой оценкой, предположив, что инфляция будет выше.

В комментарии ТАСС он также выразил мнение, что доходы населения к концу 2017 г. вырастут на 1,5-2% в реальном выражении.

По данным Росстата, денежные доходы в среднем на душу населения в апреле 2017 г. снизились в годовом выражении на 3,1% до 30 493 руб. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам апреля составила 39 253 руб., что на 6,7% выше, чем годом ранее.