Путин проводит встречу с представителями РФПИ и крупнейших инвестфондов

Президент России Владимир Путин проводит деловую встречу с представителями РФПИ и крупнейших инвестфондов и суверенных фондов, под управлением которых суммарно $11 трлн. Президент начал вечер традиционно с рекламы российской экономики. «Наша цель - создать привлекательные условия, развивать инвестклимат, мы проводим ответственную макро-политику», - убеждал он. По его словам, в некоторых сферах даже «перегнали цели». «Например, по итогам года показатель инфляции будет ниже цели в 4%», - уточнил Путин.

ВВП растет уже третий квартал подряд несмотря на неблагоприятную обстановку на внешних рынках, отметил он: мы стали менее зависимыми. Растет несырьевой экспорт: Россия поставила себе амбициозную цель - темпы роста отечественной экономики должны превышать мировые к 2025 г. «Поэтому так важен приток капитала в Россию» , - признался Путин инвесторам. По его словам, создаются различные совместные платформы для этого.

После этого президент начал рекламировать уже РФПИ: доходность по операциям РФПИ составляет порядка 15% годовых в долларах США, что выше, чем у других инструментов. «Мы хотим, чтобы капитал приходил в такие отрасли, как промышленность, в агросектор, в области новой экономики», - поделился президент.

В России инвесторов привлекают и мощные макроэкономические показатели, и прогнозируемый рост ВВП в 2%, разделил оптимизм президента гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.