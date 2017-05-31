ЦБ предсказал ускорение роста ВВП во II квартале

Прирост ВВП России во II квартале 2017 г. (в годовом выражении) составит 1%, говорится в комментарии Банка России по экономике. Аналогичный показатель I квартала - 0,5%.

Квартальный темп прироста ВВП во II квартале ЦБ оценивает в 0,3-0,5% с учетом устранения сезонного и календарного факторов. За январь - март квартальный темп прироста ВВП с устранением сезонного и календарного факторов составил 0,3%.

«По оценкам, благоприятные внешнеэкономические условия и дальнейшее оживление потребительского и инвестиционного спроса окажут поддержку выпуску товаров и услуг во II квартале 2017 г.», - указывает ЦБ.

Он также отмечает, что опережающие индикаторы производственной активности дают противоречивые сигналы относительно скорости ее дальнейшего восстановления. С одной стороны, увеличилось потребление электроэнергии, что может указывать на наращивание объемов выпуска в энергоемких производствах. «С другой стороны, данные различных опросов свидетельствуют об уменьшении оптимизма производителей, характерного для второй половины 2016 - начала 2017 гг.», - говорится в комментарии.

ЦБ прогнозирует по итогам 2017 г. рост ВВП России на 1-1,5% в базовом сценарии. Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин в мае заявил, что итоги I квартала по ВВП позволяют надеяться на его рост на уровне 2% по итогам этого года.