ЦБ с большой вероятностью в июне повысит в базовом сценарии цену на нефть

ЦБ с большой вероятностью в июне повысит в базовом сценарии цену на нефть. Об этом сообщила предправления Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы 16 июня опубликуем наши уточненные прогнозные оценки. Мы говорили о том, что мы пересмотрим прогноз, и один из факторов пересмотра - определение судьбы соглашения ОПЕК. Оно было продлено, и это поддерживает цены на нефть, поэтому с большой вероятностью мы повысим оценки цены на нефть в базовом прогнозе, сделаем также прогнозные оценки по будущей цене на нефть», - сказала глава регулятора.

Она подчеркнула, что вряд ли основным сценарием в макроэкономическом прогнозе ЦБ будет сценарий с постоянно растущими ценами на нефть.