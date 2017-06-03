Орешкин заявил, что экономическая политика в России перестала зависеть от цен на нефть

Макроэкономическая политика в России перестала зависеть от цен на нефть, поскольку она выстраивается от цены в $40 за баррель. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Рынок в ближайшие девять месяцев работы соглашения [по продлению сокращения добычи нефти] будет находиться в состоянии снижающихся запасов, что будет поддерживать краткосрочные цены на нефть... Российской экономике на самом деле все равно, какая будет цена на нефть. Мы всю макроэкономическую политику выстраиваем сейчас от $40 за баррель», - сказал Орешкин, комментируя влияние продления соглашения стран ОПЕК и вне картеля о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев.

Он подчеркнул, что действие соглашения очень важно с точки зрения стабилизации ситуации с запасами. «Запасы сокращаются, сейчас мы входим, уже вошли в период высокого спроса в течение года. Запасы будут сокращаться и нормализовываться быстрей. Должны выйти на уровень запасов средний за последние пять лет, то есть рынок приведется в нормальное состояние», - пояснил министр.