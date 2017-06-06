ЦБ допускает временное ускорение инфляции из-за весенних холодов

Нынешняя холодная весна может привести к временному ускорению инфляции со стороны предложения в ближайшие месяцы, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды». Как передает «Интерфакс», другим фактором инфляционного давления до конца текущего года там названо оживление спроса. На этом фоне сохраняются риски с точки зрения поддержания инфляции вблизи целевого уровня на среднесрочном горизонте, предупреждают в ЦБ.

Рост потребительских цен в мае с поправкой на сезонность, по предварительным данным, снова окажется чуть выше целевого уровня инфляции в 4%, считают аналитики. В апреле сезонно сглаженная инфляция в годовом выражении также превысила таргет ЦБ из-за временного смещения сезонности в продовольственных ценах. Инфляция вплотную приблизилась к целевому уровню на фоне благоприятных внешнеэкономических и финансовых условий, а также в результате проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики, отмечают в департаменте прогнозирования. Экономика вышла на траекторию медленного, но устойчивого роста, отмечают аналитики. «Существующий баланс рисков говорит в пользу плавного смягчения денежно-кредитной политики», – считают они.

Временные благоприятные факторы замедления инфляции, такие как последствия укрепления рубля в январе – апреле 2017 г., могут продолжить свое действие как минимум до середины года, говорится в докладе. Инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков продолжают снижаться, создавая более благоприятные условия для достижения целевых уровней по инфляции.

«Во втором полугодии может наблюдаться рост инфляционного давления из-за холодной весенней погоды и улучшения экономической ситуации. Оживление спроса позволяет производителям в большей степени переносить рост издержек в потребительские цены. Реализация этих рисков вряд ли сможет помешать достижению цели по инфляции в 2017 г. Однако возможный рост инфляционного давления во второй половине года может повысить риски для удержания инфляции вблизи цели на среднесрочном горизонте», – цитирует «Интерфакс». При этом ускорение сезонно очищенных темпов роста цен из-за холодной погоды и снижения урожая овощей и фруктов может произойти в III квартале 2017 г., добавляет департамент ЦБ.