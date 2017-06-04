Май этого года в Москве стал самым холодным с начала века

Май 2017 г. в Москве стал самым холодным с начала века. «В Москве май стал самым холодным в ХХI в., его температура (10,9 градуса) ниже нормы на 2,2 градуса. Осадков в мае выпало 84 мм, или 164% от месячной нормы. В целом весна в Москве по температуре близка к норме, за счет теплого марта немного ее превышает», — сообщили в Гидрометцентре.

Экстремально теплый март сменился на европейской территории на прохладный апрель, а затем и на холодный май, тогда как за Уралом вся весна была очень теплой, и аномалии средней температуры за весенний период года достигли здесь +4-6 градусов.

В Сибири и на Дальнем Востоке температура воздуха оказалась близкой к норме, хотя тепло и холод резко сменяли друг друга. «В целом по России средняя температура воздуха за весну 2017 г. находится на верхней строчке самых высоких значений. Первенство она делит с весной 2014 г.», — отметили в Гидрометцентре.