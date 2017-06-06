Юдаева: сценарий с растущими ценами на нефть в текущей ситуации не может стать основным

Сценарий с растущими ценами на нефть в текущей ситуации не может стать основным, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

«Это 100% не будет сценарий с растущими ценами. Сценарий с растущими ценами у нас не будет основным. Мы смотрим сейчас, что происходит на различных рынках. Сценарий с растущими ценами базируется на том, что мировой спрос будет очень быстро расти, а предложение быстро расти не будет. Мы видим, что спрос не настолько быстро растет, альтернативное предложение растет, в частности американское (рост добычи сланцевой нефти в США), есть определенные риски. Все эти факторы говорят о том, что основным такой сценарий на настоящем этапе быть не может», - сказала Юдаева.

В основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики цена на нефть в базовом сценарии была заложена в размере $40 за баррель, в пессимистичном - $25 за баррель, в оптимистичном - $46 за баррель.