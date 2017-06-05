Котировки нефти растут на новостях о Катаре

На новостях о решении четырех стран разорвать дипломатические отношения с Катаром пошли вверх котировки нефти. К 9.35 мск августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $50,37 за баррель. В пятницу торги закрылись на уровне $49,95 за баррель, напоминает «Интерфакс». Июльские фьючерсы на WTI утром в понедельник торговались на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на уровне $48,26 за баррель, сессия в пятницу завершилась на уровне $47,66 за баррель.

Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты в понедельник утром разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эту страну в попытках вмешаться в их внутренние дела и в поддержке террористов. Все четыре страны заявили, что их дипломаты покинут Катар и что в скором времени они прекратят воздушное и морское сообщение с этой страной. Саудовская Аравия, которая возглавляет международную коалицию, воюющую против повстанцев-хуситов в Йемене, также заявила, что катарский воинский контингент больше не будет участвовать в этой военной операции.

Катар еще не отреагировал на эти заявления, отмечает АР.

Конфликт не сказался на поставках нефти, однако он создает риск перебоев экспорта сырья из региона, цитирует «Интерфакс» мнение экспертов. По данным минэнерго США, на долю Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти с Ближнего Востока, приходится порядка 30% нефти, поставляемой морским путем.

По итогам прошедшей недели котировки нефти показали самое существенное падение за месяц на сигналах о росте добычи в США. Также негативным фактором стало решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату, повысившее опасения того, что американские власти будут наращивать поддержку сланцевого сектора, отмечает MarketWatch.