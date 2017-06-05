Четыре ближневосточных государства разорвали дипломатические связи с Катаром

Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эту страну в попытках вмешаться в их внутренние дела и в поддержке террористов. Как сообщает АР, об этом решении они объявили почти одновременно ранним утром 5 июня.

Все четыре страны заявили, что их дипломаты покинут Катар и что в скором времени они прекратят воздушное и морское сообщение с этой страной. Пока неясно, как эти меры могут сказаться на крупнейшем авиаперевозчике региона Qatar Airways, отмечает АР. Авиакомпания и правительство Катара на запрос агентства пока не ответили.

Саудовская Аравия, которая возглавляет международную коалицию, воюющую против повстанцев-хуситов в Йемене, также заявила, что катарский воинский контингент больше не будет участвовать в этой военной операции.

Бахрейн утром в понедельник обвинил Катар в поддержке вооруженных террористических группировок, в финансировании иранских группировок, которые пытаются устроить саботаж в Бахрейне, и в попытках подстрекательства через СМИ. Это говорилось в кратком заявлении МИД Бахрейна, которое передало государственное информационное агентство. Гражданам страны были даны две недели на то, чтобы уехать из Катара, дипломатам – 48 часов. Аналогичные заявления сделали и три другие страны, отмечает АР.

На авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре находится около 10 000 американских военнослужащих, как разрыв отношений с четырьмя странами в регионе скажется на возможностях базирующихся там ВС США, пока неясно. В Центральном командовании США пока не ответили на запрос АР о комментарии.

Обострение отношений на Ближнем Востоке началось с появления на сайте государственного катарского информационного агентства комментариев от имени эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани о поддержке Ирана, «Хезболлы» и Израиля и о том, что президент США Дональд Трамп долго у власти не удержится. Доха заявила, что сайт агентства был взломан и комментарии – фальшивка, не имеющая никакого отношения к эмиру. Однако соседи Катара отреагировали на инцидент резко и заблокировали на своих территориях вещание катарских СМИ, включая телеканал «Аль-Джазира». Кризис обострился после визита Трампа в регион. АР напоминает, что арабские страны давно критиковали Катар за поддержку радикальных исламистов, в частности суннитского политического движения «Братья-мусульмане», которое запрещено в ОАЭ и Саудовской Аравии. В марте 2014 г. Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн отзывали из Дохи послов после того, как Катар выразил поддержку президенту Египта Мохаммеду Мурси, который участвовал в выборах как кандидат от «Братьев-мусульман», послы затем вернулись в Катар, и до морской и воздушной блокады Катара дело не доходило.

Катар неоднократно отрицал, что финансирует экстремистов. АР отмечает, что страна остается ключевым «финансовым покровителем» сектора Газа, которым сейчас руководит «Хамас», в Катаре с 2012 г. живет лидер «Хамаса» Халед Машаль.