Четыре нефтесервисные компании России интересуются проектами в Катаре

«Стройнефтегаз», группа «Эриалл», «Росгеология», «Росгеосервис» интересуются нефтесервисными контрактами в Катаре, а также проектами в области геологоразведки в этой стране, сообщила ТАСС замдиректора департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития Наиля Черникова.

«В основном геологоразведочные проекты, проекты по нефтесервису. Из наших компаний интересуются "Стройнефтегаз", группа "Эриалл", "Росгеология", "Росгеосервис", – сказала она.

Кроме того, по ее словам, катарская сторона по-прежнему интересуется поставками сжиженного природного газа (СПГ) из России. «Да, они и сами в этом [в поставке СПГ] заинтересованы», – добавила Черникова.

Сегодня в столице Катара Дохе проходит межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.