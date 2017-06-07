Россия присоединилась к конвенции ОЭСР по противодействию уходу от налогообложения

Россия в составе 67 государств и юрисдикций присоединилась к конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. От имени правительства России документ подписал замминистра финансов России Илья Трунин, говорится в сообщении российского Минфина.

Для Российской Федерации конвенция вступит в силу после ее ратификации палатами Федерального собрания, отмечает министерство.

«Новая конвенция после вступления в силу является наиболее быстрым способом обеспечения изменений существующих двухсторонних налоговых соглашений, поскольку ее правовой статус позволяет модифицировать ранее заключенные международные договоры и применять их уже с учетом новых норм и стандартов без заключения отдельных протоколов по каждому такому соглашению», - подчеркнули в Минфине.

Кроме того, конвенция обеспечивает необходимый уровень гибкости сторонам при принятии на себя обязательств, а также гарантирует высокий уровень прозрачности для государств, их налоговых органов и налогоплательщиков.

Заключение конвенции предусмотрено последним, пятнадцатым, пунктом плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (план BEPS - Base Erosion and Profit Shifting), реализуемого международным сообществом с 2013 г.