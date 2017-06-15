Поправки в Налоговый кодекс принесут в бюджет 30 млрд рублей в 2017 году

Поправки в Налоговый кодекс в части налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизов принесут в бюджет дополнительно 30 млрд руб. в 2017 г. и около 380 млрд руб. в 2020 г. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы сегодня также рассмотрим поправки в Налоговый кодекс, которые, по сути, корректируют размер налога на добычу полезных ископаемых для ряда нефтяных и газовых компаний в IV квартале этого года и в 2020 г. Документ также предусматривает индексацию ставок акцизов в 2020 г. на уровень инфляции и возможность не взыскивать дополнительные суммы платежей при ввозе некоторых импортных товаров. Мы рассчитываем, что такая корректировка принесет бюджетам всех уровней дополнительные 30 млрд руб. в 2017 г.», - сказал он.