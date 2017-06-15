Медведев: доходы бюджета в I квартале превысили 3,6 трлн рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что доходы бюджета в I квартале года превысили 3,6 трлн руб., опередив план на 13%. «Доходы бюджета в I квартале превысили 3,6 трлн руб., что более чем на 13% больше прогноза. Большая часть доходов, около 60%, по-прежнему приходится на доходы, не связанные с продажей нефти и газа», — сказал Медведев.

Премьер отметил, что правительство сохранило в текущем году основные принципы бюджетной работы, которые действовали в прошлом году. «Благодаря им наша бюджетная система остается стабильной и сбалансированной, а социальные обязательства исполняются», — сказал он.

Председатель правительства подчеркнул, что «итоги первых трех месяцев года показывают, что эти усилия приносят определенный результат». «Вопреки внешнему давлению, санкциям экономика России начала плавно переходить к росту. По предварительной оценке Росстата, он составляет 0,5% за 3 месяца», — сказал премьер.

Медведев добавил, что позитивные сигналы проявляются и в промышленном производстве, и в инвестициях в основной капитал, и в снижающейся динамике инфляции. «В I квартале она (инфляция) была вдвое ниже значения аналогичного периода предыдущего года и составила около 1%», — сказал Медведев.