Жителям сгоревшей в Лондоне высотки выплатят по 5500 фунтов

Жители высотного здания Grenfell Tower на территории лондонского района Кенсингтон, где в ночь на 14 июня произошел пожар, получат по 5500 фунтов стерлингов (более $7000) из специально созданного британскими властями фонда.

Перечисление средств начнется 19 июня, сообщили в официальной резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на Даунинг-стрит.

Пострадавшие получат по 500 фунтов наличными, остальная часть будет переведена на их банковские счета. Общая сумма выплат может быть увеличена в случае необходимости, например на погребение родственников, пишет International Business Times.

В пятницу Мэй сообщила о создании фонда в размере 5 млн фунтов на поддержку жителей высотки, пострадавших во время пожара.

Последние оценки полиции показывают, что жертвами пожара в Grenfell Tower стали не менее 79 человек, заявил начальник полиции Стюарт Канди в понедельник журналистам. К 17 июня в больницах оставались 19 раненых, десять из них находились в критическом состоянии.

Ранее полиция говорила о том, что сведений об умышленном поджоге здания нет. Причины пожара устанавливаются.