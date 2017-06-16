В Лондоне прошла акция протеста после пожара в небоскребе

Число жертв пожара в Лондоне увеличилось до 70 человек, передает Sky News со ссылкой на источники

Протестующие выкрикивали: «Мы хотим справедливости!» Кроме того, они скандировали «их не 17» Peter Nicholls / REUTERS

Число погибших при пожаре в 24-этажной жилой башне Гренфелл-тауэр в Лондоне увеличилось до 70 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой источники, близкие к расследованию.

Пострадавшие в результате пожара в жилом доме Grenfell Tower в центре Лондона устроили акцию протеста около управы района Кенсингтон и Челси. В какой-то момент ее участники преодолели сопротивление полиции и ворвались в здание, сообщает Reuters.

Митингующие требовали ответов на вопросы о пожаре в жилом доме. Их основные требования заключались в обнародовании полной информации о количестве жильцов дома и их расселении, открытости расследования и немедленном выделении финансовой поддержки погорельцам.

Протестующие выкрикивали: «Мы хотим справедливости!» Кроме того, они скандировали «их не 17». По первоначальной информации пожарной службы, в результате пожара погибли 17 человек, хотя с самого начала было очевидно, что погибших гораздо больше. Всего, по официальным данным, погибли 30 человек.

Протестующие пытались подняться на верхний этаж здания управы района, но сотрудники правоохранительных органов не пустили толпу. В результате началась драка. К настоящему моменту, по сведениям СМИ, демонстранты уже начали расходиться по домам.

Недовольные жители требуют «справедливости» в Лондоне

Stefan Wermuth / REUTERS В Лондоне проходит стихийная демонстрация жителей районов Северный Кенсингтон и Челси

1/6 Stefan Wermuth / REUTERS Пострадавшие, а также родственники и близкие пострадавших при пожаре в Гренфелл-тауэр требуют предоставить им полную информацию о ходе расследования пожара и немедленно выделить пострадавшим финансовую помощь 2/6 Toby Melville / REUTERS Протестующие с плакатами ворвались в здание совета лондонского округа Кенсингтон и Челси. Между несколькими демонстрантами и охранниками внутри возникла потасовка, сообщил Sky News

3/6 Yui Mok / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / TASS Пожар, больше суток бушевавший в многоэтажном здании, произошел в ночь на среду, 14 июня 4/6 David Mirzoeff / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / TASS Количество погибших при пожаре в 24-этажной жилой башне Гренфелл-тауэр в Лондоне (район Северный Кенсингтон) увеличилось до 70 человек, передает телеканал Sky News со ссылкой источники, близкие к расследованию 5/6 Stefan Wermuth / REUTERS Жители считают, что в большом количестве жертв при пожаре виноваты чиновники, они требуют «справедливости» и привлечения всех причастных к ответственности, сообщает «Телеканал Петербург» 6/6

Пожар в жилом здании произошел в ночь на среду, 14 июня. Изначально сообщалось о том, что 30 человек погибли, 65 считаются пропавшими без вести, 24 человека пострадали, из них 12 находятся в критическом состоянии. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 79 человек.

Накануне стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту пожара. «Люди хотят получить ответы, и это абсолютно правильно, и именно поэтому я сегодня отдаю указание начать полное общественное расследование этой катастрофы. Мы должны знать, что произошло, нам нужно объяснение», — заявила в четверг премьер Британии Тереза Мэй. Мэр Лондона Садик Аман Хан накануне также потребовал провести расследование в кратчайшие сроки.

В четверг Мэй приезжала на место трагедии. Она пообщалась с полицейскими и пожарными, отказавшись от встречи с местными жителями, тем самым вызвав неудовольствие общественности. Мэр Лондона также побывал с официальным визитом на месте происшествия. И его приезд вызвал недовольство местных жителей. Во время посещения церкви в него бросили бутылкой, разгневанные местные жители выкрикивали лозунги и обвинения. «Некоторые люди были очень и очень злы, собралась толпа из 300 человек или около того. Мы знаем, что в мэра Лондона была брошена бутылка. Мужчину, который сделал это, увела полиция. Напряженность сейчас очень велика. Люди говорят, что чувствуют себя брошенными», — передавал телеканал Sky News.

Утром в пятницу в центре помощи пострадавшим от пожара побывали королева Елизавета II и принц Уильям. Они провели встречу с погорельцами, волонтерами и местными жителями, пишет BBC. С пострадавшими также пообщалась и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ее встретили возгласами «Трус!» и «Позор вам!»: протестующие были недовольны тем, что она не смогла найти время приехать раньше.

По ее словам, она поговорила со многими пострадавшими и некоторые истории, который ей довелось услышать, были «ужасными». Так, люди рассказывали ей, что выбегали из своих квартир в одном нижнем белье, «у них не осталось ничего: ни банковских карт, ни денег, ни средств ухода за детьми или за родственниками», добавила Мэй. Она пообещала, что правительство выделит 5 млн фунтов стерлингов на помощь пострадавшим в результате пожара.