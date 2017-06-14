Крупный пожар в Лондоне: госпитализированы 50 человек

В здании проживало несколько сотен человек Toby Melville / Reuters

Не менее 50 человек доставлены в больницы с травмами, полученными на пожаре в Лондоне, сообщило АР в 10.48 мск со ссылкой на данные городской службы скорой помощи (на 8.30 по лондонскому времени). До этого Reuters сообщал о 30 пострадавших в пяти больницах. На западе города с ночи горит 27-этажная жилая башня Гренфелл-тауэр. Позднее ВВС со ссылкой на комиссара пожарной службы Дэни Коттон сообщила, что есть жертвы. Их точное число пока не названо, причина смерти также не объявлялась. Коттон отметила, что на ее памяти таких сложных пожаров не было. Она призвала всех спасенных отозваться и отметиться.

Сообщение о пожаре поступило в 0.415 ночи по местному времени, вскоре здание горело целиком. Причина возгорания еще не установлена. Уже несколько часов с огнем борются 200 пожарных из 40 бригад. Пожар был виден издалека: здание напоминало факел. К утру башня уже в основном дымилась, хотя, по словам очевидцев, на верхних этажах еще мелькало пламя. Как отмечает ВВС, автоматический водомет, который направлен на башню, добивает до высоты 10 этажа, а выше не достает.

В СМИ сообщают, что в башне 27 этажей. ВВС со ссылкой на совет районов Кенсингтон и Челси сообщает, что в нем 24 этажа: 120 квартир на 20 жилых этажах. Здание, возведенное в 1974 г., содержит в интересах совета компания Kensington and Chelsea Tenant Management. Недавно в нем прошел ремонт стоимостью в 10 млн фунтов, там поменяли внешнюю облицовку и систему центрального отопления. Ремонт продолжался два года и завершился в 2016 г. Получить комментарий у управляющей компании уже после начала пожара ВВС не удалось.

В здании проживало несколько сотен человек. Многие проснулись от задымления и спаслись самостоятельно. Пожарным приходится работать в респираторах. В 4 часа утра полиция сообщила, что эвакуация жильцов на тот момент продолжалась. Очевидцы утверждали, что видели вспышки, похожие на свет фонариков или мобильных телефонов, на крыше здания и что люди молили о спасении из некоторых окон. Reuters подтвердить эту информацию не удалось. Некоторые спасенные остались в пижамах. Местная жительница сказала агентству, что боится, что спаслись не все.

Мэр Лондона Садик Хан объявил о крупном чрезвычайном происшествии и ввел соответствующие меры. Из-за пожара полиция перекрыла в обоих направлениях трассу A40, которая ведет на запад от Лондона. Частично перекрыты отдельные участки метро. Район пожара оцеплен полицией. Как сообщает ВВС, полицейские постепенно отодвигают оцепление все дальше, опасаясь, что здание может рухнуть.