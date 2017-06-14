В Лондоне горит 24-этажная жилая башня Гренфелл-тауэр
Десятки человек доставлены в больницы с травмами, есть погибшие
На западе Лондона с ночи горит 27-этажная жилая башня Гренфелл-тауэр
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В здании проживало несколько сотен человек
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Десятки человек доставлены в больницы с травмами, сообщил утром Reuters со ссылкой на городскую службу скорой помощи
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C огнем борются 200 пожарных из 40 бригад
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Как отмечает ВВС, автоматический водомет, который направлен на башню, добивает до высоты 10 этажа, а выше не достает
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К утру башня уже в основном дымилась, хотя, по словам очевидцев, на верхних этажах еще мелькало пламя
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