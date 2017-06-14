Безопасность и право

В Лондоне горит 24-этажная жилая башня Гренфелл-тауэр

Десятки человек доставлены в больницы с травмами, есть погибшие
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