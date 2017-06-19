Полиция: в Гренфелл-тауэр могли погибнуть 79 человек

При пожаре в 14-этажной Гренфелл-тауэр погибли или пропали без вести 79 человек. Как передает АР, это заявил капитан полиции Лондона Стюарт Канди. Раньше полиция официально сообщала о 58 погибших или пропавших без вести.

По мере расследования может быть названо иное число жертв, добавил Канди. По его словам, поиски останков в сгоревшем здании продолжаются, приоритетной задачей является опознание погибших. Причина возгорания еще не установлена. Причина стремительного распространения огня также выясняется.

В минувшее воскресенья два источника АР сказали, что наружная обшивка, которую использовали при недавнем ремонте в Гренфелл-тауэр, может попасть под запрет в строительстве.