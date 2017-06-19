Спрос на два транша евробондов России превышает $3 млрд

Спрос на два транша евробондов России на данный момент уже превысил $3 млрд, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Россия в понедельник открыла книгу заявок на еврооблигации со сроками обращения 10 и 30 лет. Планируется, что общий объем сделки составит $3 млрд. Таким образом, Россия уже собрала книгу заявок на весь предполагаемый объем.

Единственный организатор размещения - «ВТБ капитал». Финальные параметры размещения будут определены во вторник.