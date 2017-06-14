ВЭБ может выкупить собственные евробонды в 2017 году

Внешэкономбанк (ВЭБ) может выкупить собственные евробонды в 2017 г., ликвидность госкорпорации позволяет это сделать, сообщил агентству «Прайм» первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

«Внешэкономбанк периодически управляет своей ликвидностью: имеет возможность и может покупать какие-то облигации. То есть это никакие не тендеры, это временное размещение средств, которые потом точно так же перепродаются в рынок при необходимости. Собственные облигации дают достаточно хорошую, нормальную доходность», - сказал он.

В настоящее время в обращении у Внешэкономбанк находятся 9 выпусков еврооблигаций общим объемом $7,7 млрд, следует из информации на сайте госкорпорации.