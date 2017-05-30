Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Банки ВЭБа не продаются
ВЭБ едва ли сможет продать дочерние банки в 2017 году – Fitch
Связь-банк и «Глобэкс» не могут похвастать качеством активов, а инвесторы и без того не интересуются банками в России
- Ольга Адамчук,
- Татьяна Ломская
- / Ведомости
У ВЭБа остается небольшая свобода выбора в части продажи Связь-банка и «Глобэкса»
Евгений Разумный / Ведомости
Аналитики рейтингового агентства Fitch считают, что ВЭБу не удастся избавиться от непрофильных банковских активов до конца 2017 г., как это намечено в его стратегии. Fitch допускает, что продажа дочерних «Глобэкса» и Связь-банка может занять у госкорпорации больше времени либо не состоится вовсе.
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