Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Удвоение еврооблигаций
Российские евробонды снова в моде
Сумма размещений удваивается второй год подряд
- Дарья Борисяк,
- Анна Холявко
- / Ведомости
Российские компании за пять месяцев заняли в евробондах почти столько же, сколько за весь предыдущий год
Е. Разумный / Ведомости
Российские компании за пять месяцев этого года заняли в евробондах $12,9 млрд – почти столько же, сколько за весь предыдущий год (см. инфографику), выяснила PwC. Ее аналитики насчитали 23 сделки, крупнейшая – у «Норникеля» ($1 млрд), средняя сумма – $561 млн.
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