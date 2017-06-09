Рынки
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Удвоение еврооблигаций

Российские евробонды снова в моде

Сумма размещений удваивается второй год подряд

Российские компании за пять месяцев этого года заняли в евробондах $12,9 млрд – почти столько же, сколько за весь предыдущий год (см. инфографику), выяснила PwC. Ее аналитики насчитали 23 сделки, крупнейшая – у «Норникеля» ($1 млрд), средняя сумма – $561 млн.

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