Российские евробонды снова в моде

Российские компании за пять месяцев заняли в евробондах почти столько же, сколько за весь предыдущий год Е. Разумный / Ведомости

Российские компании за пять месяцев этого года заняли в евробондах $12,9 млрд – почти столько же, сколько за весь предыдущий год (см. инфографику), выяснила PwC. Ее аналитики насчитали 23 сделки, крупнейшая – у «Норникеля» ($1 млрд), средняя сумма – $561 млн.