Правительство ввело меры против водителей фур, отключающих бортовое устройство «Платон»

Правительство изменило правила взимания платы в системе «Платон», установив порядок автоматического восстановления системой маршрута, если у нее недостаточно данных об отдельных отрезках пройденного грузовиком пути. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте кабмина. Новые правила позволят рассчитать плату по протяженности восстановленного фактического маршрута движения большегруза. В результате в правительстве надеются повысить платежную дисциплину водителей фур и увеличить поступление денег в федеральный бюджет.

Сейчас размер суммы, которую водитель фуры массой свыше 12 т должен внести в систему «Платон» как возмещение вреда, нанесенного дорогам федерального значения, взимается либо на основании оформленной собственником машины транспортной карты, либо на основании данных бортового устройства машины. Более 85% зарегистрированных в системе водителей используют для внесения платы бортовые устройства, отмечают в правительстве. Устанавливать, включать и контролировать работу такого устройства обязан владелец грузовика. Анализ работы «Платона» позволил выявить случаи, когда водители выключали бортовые устройства во время движения, а перед рамками стационарного контроля снова их включали, чтобы избежать штрафов, заметили чиновники. Новые правила вводятся для устранения таких злоупотреблений и для повышения эффективности «Платона».

«Внесенными изменениями регламентируется существующая техническая возможность системы взимания платы по восстановлению маршрута движения транспортного средства в случае недостаточности данных в отношении отдельных отрезков пути, пройденного транспортным средством (частичного отсутствия данных о маршруте движения), за которым закреплено бортовое устройство, при наличии информации о координатах других точек маршрута, пройденного транспортным средством, определенных на основании данных, полученных от бортового устройства либо от других объектов системы взимания платы», - решили в правительстве.