Система «Платон» принесла федеральному бюджету порядка 27 млрд рублей

Система сбора платы с грузовиков за проезд по российским трассам «Платон» принесла федеральному бюджету около 27,14 млрд руб. Об этом сообщил оператор системы «РТ-инвест транспортные системы».

Как говорится в материалах компании, по состоянию на 15 июня этого года к «Платону» подключились 305 600 компаний-перевозчиков. Они зарегистрировали около 855 000 транспортных средств. В системе оформлено 12,9 млн маршрутных карт, перевозчикам выдано 650 880 бортовых устройств.

«Платон» - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т. Система начала работать с 15 ноября 2015 г. Тариф «Платона» с 15 апреля был увеличен до 1,9 руб./км.