Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут вырасти до 20 000 рублей

Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов сообщил, что штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут вырасти до 20 000 руб. По его словам, соответствующий законопроект уже разработан Минтрансом и находится на рассмотрении правительства.

«Вообще штрафы будут меняться. Этот документ внесен Минтрансом, сейчас в правительстве, готовится к внесению в Госдуму. Там, насколько мне известно, отмена повторности: сейчас в течение суток нельзя было налагать взыскание второй раз. И, насколько мне известно, повышается сумма штрафа до 20 000 руб.», — сказал Прончатов.

Напомним, в марте правительство неожиданно отказалось от идеи повысить тариф «Платона» вдвое. Также премьер Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос о скидке для тех, кто много ездит.