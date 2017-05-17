Минтранс прорабатывает размер скидок для перевозчиков в «Платоне»

Минтранс прорабатывает скидки для грузоперевозчиков в системе взимания платы с грузовиков «Платон» в зависимости от пробега. «Эти скидки будут проработаны в рамках поручения председателя правительства. Эту работу мы сейчас проводим, расчеты такого рода сейчас делаем», – сообщил первый замглавы Минтранса Евгений Дитрих.

Он добавил, что «размер этих скидок должен носить не очень значительный характер, поскольку ущерб [дорогам] все равно необходимо компенсировать». Скидки прорабатываются для стимулирования развития бизнеса, «чтобы понизить нагрузку», пояснил Дитрих.

«Предварительно мы говорили о том, что для различных групп пользователей протяженность пробега, после которой может наступить такая скидка, может составить от 160 000 до 95 000 км», – заключил он.